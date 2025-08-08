Putnička vozila na prelazu Batrovci čekaju tri sata za izlaz iz Srbije, 45 minuta na ulazu

RTS pre 1 sat
Putnička vozila na prelazu Batrovci čekaju tri sata za izlaz iz Srbije, 45 minuta na ulazu

Na Graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije prema Hrvatskoj, putnički automobili čekaju 180 minuta. I pored otvaranja pet izlaznih saobraćajnih traka, međuprostor do Hrvatske je skoro u potpunosti popunjen, što dodatno usporava protok vozila. Na ulazu u Srbiju čeka se oko 45 minuta, a za ovaj prolaz otvoreno je šest saobraćajnih traka.

Uprava granične policije napominje da je duži period čekanja na graničnom prelazu Batrovci uzrokovan visokim brojem turista i načinom rada pograničnih organa susednih zemalja, koji primenjuju svoje nacionalne procedure kao i evropske standarde, a ne radom domaćih graničnih organa. Kako bi se smanjio broj čekanja, Granična policija redovno razmenjuje informacije sa susednim graničnim organima i aktivno radi na optimizaciji prolaza.
