Srbi bojkotuju džez festival koji u severnom delu Kosovske Mitrovice organizuju Albanci; Jednoj osobi pritvor zbog pretnji, druga puštena uz izrečenu kaznu

RTV pre 50 minuta  |  Tanjug
Srbi bojkotuju džez festival koji u severnom delu Kosovske Mitrovice organizuju Albanci; Jednoj osobi pritvor zbog pretnji…

KOSOVSKA MITROVICA - Srbi su bojkotovali džez festival koji su u severnom delu Kosovske Mitrovice danas organizovali Albanci iz južnog dela grada, a predsednik opštine Severna Mitrovica Erden Atić, izabran na izborima na kojima Srbi nisu učestvovali, dočekan je uz negodovanje i zvižduke.

Inspektori Opštine Severna Mitrovica zatražili su da se u kafićima u centru grada, čiji su vlasnici Srbi, isključi muzika u 16 sati, zbog početka glavnog dela džez festivala koji organizuju Albanci iz južnog dela grada. Srbi su nešto pre 16 sati odigrali kolo na šetalištu, a potom je muzika isključena, ali su gosti ostali u lokalima i ispred njih i uz zvižduke ispraćaju svaki nastup benda na bini, kojoj su okrenuli leđa, prenosi TV Most. Srbi izražavaju protest
