Tenzije tokom Festivala iz Južne Mitrovice koji se po prvi put održava na severu: Jedan mladić u pritvoru, drugi pušten uz izrečenu kaznu

Festival „Mitrovica International Jazz Days“, koji unazad nekoliko godina održava u Južnoj Mitrovici, danas je po prvi put organizovan i u Severnoj Mitrovici. Na šetalištu je tokom dana postavljena bina na kojoj su nastupali izvođači, uz prisustvo jakih snaga Kosovske policije, uključujući i specijalce i policajce u civilu.

Događaj je izazvao snažno negodovanje lokalne srpske zajednice, koja ga vidi kao političku provokaciju. Tokom programa, Srbi iz obližnjih kafića zviždali su izvođačima i izviždali gradonačelnika Erdena Atića. Došlo je do incidenta kada su privedena i dva srpska mladića. Kako je za KoSSev potvrdio Petrit Fejza iz Regiona Sever, jedan Srbin je priveden zbog navodnog dobacivanja gradonačelniku, a drugi zbog navodnih pretnji pojedinim osobama i policiji. Fejza dodaje