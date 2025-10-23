Macut u Londonu: Srbiju poštedeti političkih uslovljavanja u vezi sa Kosovom

Danas pre 4 sati  |  Beta
Macut u Londonu: Srbiju poštedeti političkih uslovljavanja u vezi sa Kosovom

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas u Londonu da Srbija treba da izađe iz „začaranog kruga neprihvatljivih političkih uslovljavanja“ koja se odnose na status Kosova. „Treba da izađemo iz tog začaranog kruga stalnih političkih uslovljavanja, koja su za nas apsolutno neprihvatljiva.

Stalno smo uslovljeni određenim koracima ka privremenim vlastima u Prištini“, rekao je Macut. On je naveo da ta uslovljavanja „ne treba da budu kamen spoticanja“ za Srbiju. Macut boravi u Londonu na samitu šefova vlada zapadnobalkanske šestorke i drugih evropskih lidera, uključujući nemačkog kancelara Fridriha Merca i visoku predstavnicu Evropske unije za spolju politiku i bezbednost Kaju Kalas, u okviru Berlinskog procesa. On je dodao da je sa premijerom Velike
