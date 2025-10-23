Plenković i Macut razgovarali o NIS-u na samitu Berlinskog procesa u Londonu

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je na samitu Berlinskog procesa u Londonu prvi put razgovarao sa srpskim premijerom Đurom Macutom, uključujući i o temi NIS-a.

Posle jučerašnjeg sastanka, Plenković je novinarima kazao da je Hrvatska sa američkom stranom radila na odgađanju sankcija NIS- u kako ne bi došlo do energetskog ugrožavanja Srbije. "Pozicija Hrvatske u razdoblju u kojem su američke sankcije 'visile u vazduhu' je celo vreme bila da ne želimo da dođe do energetskog ugrožavanja Srbije. Koliko mogli smo s naše strane radili s američkim partnerima da se sankcije stalno odgađaju”, rekao je. Andrej Plenković je dodao da