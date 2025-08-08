Sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju

PRIŠTINA - Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je danas pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igoru Popoviću kaznu zatvora od šest meseci, koja je preinačena u novčanu kaznu u iznosu od 3.000 evra, kao i zabranu ulaska na KiM u trajanju od dve godine.

Popović nije prisustvovao izricanju presude, a sudija je naveo da će on danas biti "proteran sa Kosova i Metohije". Kako je navedeno, kazna je izrečena na osnovu sporazuma o priznanju krivice za navodno krivično delo "izazivanje razdora i netrpeljivosti". Specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je 5. avgusta da je podiglo optužnicu protiv Popovića zbog navodnog "izazivanja razdora i netrpeljivosti", nakon što je u Velikoj Hoči kod Orahovca, na obeležavanju