Sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju

RTV pre 21 minuta  |  Tanjug
Sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju

PRIŠTINA - Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je danas pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igoru Popoviću kaznu zatvora od šest meseci, koja je preinačena u novčanu kaznu u iznosu od 3.000 evra, kao i zabranu ulaska na KiM u trajanju od dve godine.

Popović nije prisustvovao izricanju presude, a sudija je naveo da će on danas biti "proteran sa Kosova i Metohije". Kako je navedeno, kazna je izrečena na osnovu sporazuma o priznanju krivice za navodno krivično delo "izazivanje razdora i netrpeljivosti". Specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je 5. avgusta da je podiglo optužnicu protiv Popovića zbog navodnog "izazivanja razdora i netrpeljivosti", nakon što je u Velikoj Hoči kod Orahovca, na obeležavanju
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Presuda Igoru Popoviću: Novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo

Presuda Igoru Popoviću: Novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo

N1 Info pre 16 minuta
Odluka o Popoviću: Predlaže se njegovo proterivanje sa Kosova i zabrana ulaska na dve godine

Odluka o Popoviću: Predlaže se njegovo proterivanje sa Kosova i zabrana ulaska na dve godine

Beta pre 36 minuta
Igoru Popoviću novčana kazna od 3.000 evra i dve godine zabrane ulaska na KiM

Igoru Popoviću novčana kazna od 3.000 evra i dve godine zabrane ulaska na KiM

Euronews pre 16 minuta
Presuda Igoru Popoviću – novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na KiM

Presuda Igoru Popoviću – novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na KiM

RTS pre 26 minuta
Sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo

Sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo

NIN pre 21 minuta
Popović osuđen u Prištini

Popović osuđen u Prištini

Vesti online pre 26 minuta
Osnovni sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na KiM

Osnovni sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na KiM

Insajder pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoTužilaštvoMetohijaKosovo i MetohijaOVKPriština

Politika, najnovije vesti »

Vučić o izborima: Biće kada nadležan državni organ odluči, svakako pre zakonskog roka

Vučić o izborima: Biće kada nadležan državni organ odluči, svakako pre zakonskog roka

N1 Info pre 51 minuta
Presuda Igoru Popoviću: Novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo

Presuda Igoru Popoviću: Novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo

N1 Info pre 16 minuta
Ustavni sud Kosova presudio: Izbor predsednika Skupštine javnim glasanjem, rok 30 dana

Ustavni sud Kosova presudio: Izbor predsednika Skupštine javnim glasanjem, rok 30 dana

N1 Info pre 26 minuta
Sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju

Sud u Prištini: Igoru Popoviću novčana kazna i dve godine zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju

RTV pre 21 minuta
Kosovska Mitrovica: Prištinske vlasti iseljavaju iz stana porodicu Kuprešanin

Kosovska Mitrovica: Prištinske vlasti iseljavaju iz stana porodicu Kuprešanin

RTV pre 41 minuta