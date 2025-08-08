Snimak iz drugog ugla: Pogledajte kako Grobari beže za zastavom Hibernijana i šta su uradili s njom

Snimak iz drugog ugla: Pogledajte kako Grobari beže za zastavom Hibernijana i šta su uradili s njom

Fudbaleri Partizana jesu doživeli poraz u meču treće runde kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Hibernijana, ali Grobari su se postarali da kući odnesu pobedu, pa su tako ukrali transparent na jedan od onih načina koji će se dugo prepričavati.

Naime, prilikom slavlja nakon drugog gola gostujućeg tima pred gostujućim navijačima desilo se nešto nesvakidašnje - jedan od navijača Partizana došao je do ograđenog dela stadiona gde su bili Škoti, proturio ruku kroz otvor između šipki i ekspresno ukrao zastavu. Kamera Telegrafa uhvatila je momenat kada se to desilo, pa nakon snimaka sa društvenih mreža možete pogledati kako je to izgledalo sa lica mesta, ali i šta se dalje desilo sa zastavom. Navijači Partizana
