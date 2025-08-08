Upucao dvojicu policajaca iz zasede, pa ubijen: "Imaju veliku sreću što su živi"

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Upucao dvojicu policajaca iz zasede, pa ubijen: "Imaju veliku sreću što su živi"

Napadač koji je danas iz zasede pucao na dvojicu policajaca u saveznoj američkoj državi Pensilvaniji ubijen je, dok su ranjeni policajci prebačeni u bolnicu, saopštili su zvaničnici.

Napad se dogodio u ruralnom području blizu Tompsona, oko 260 kilometra severno od Filadelfije, nešto posle 11.00 sati ujutru po lokalnom vremenu, rekao je načelnik državne policije, pukovnik Kristofer Paris, novinarima nakon što su on i guverner Džoš Šapiro posetili jednog od ranjenih policajaca u bolnici, prenosi AP. Policajci Džozef Perečinski i Vilijam Dženkins su u stabilnom stanju, ali su zadobili ozbiljne povrede. Paris je rekao da su dvojica policajaca
