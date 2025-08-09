Chevrolet Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition

ZR1X isporučuje 1.250 konjskih snaga sa kombinacijom twin-turbo V8 i elektromotora.

Sa ubrzanjem od 0 do 60 milja na sat (96 km/h) za manje od 2 sekunde, ova zver proizvedena u Americi je spremna da se suprotstavi svetskim hiperautomobilima. Quail Silver Limited Edition takođe ima jedinstvenu Blade Silver mat završnu obradu, narandžaste čeljusti, crne završetke izduvnih crvi i posebnu numerisanu pločicu. Ističe se i Sky Cool/Medium Ash Gray enterijer sa Habanero akcentima. Kako se navodi, po ceni od 241.395 dolara, ovaj automobil je i ekskluzivan