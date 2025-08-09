Chevrolet Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition

Auto blog pre 27 minuta
Chevrolet Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition

ZR1X isporučuje 1.250 konjskih snaga sa kombinacijom twin-turbo V8 i elektromotora.

Sa ubrzanjem od 0 do 60 milja na sat (96 km/h) za manje od 2 sekunde, ova zver proizvedena u Americi je spremna da se suprotstavi svetskim hiperautomobilima. Quail Silver Limited Edition takođe ima jedinstvenu Blade Silver mat završnu obradu, narandžaste čeljusti, crne završetke izduvnih crvi i posebnu numerisanu pločicu. Ističe se i Sky Cool/Medium Ash Gray enterijer sa Habanero akcentima. Kako se navodi, po ceni od 241.395 dolara, ovaj automobil je i ekskluzivan
Otvori na auto.blog.rs

Pročitajte još

Volkswagen će novi pick-up razviti s kineskim SAIC-om

Volkswagen će novi pick-up razviti s kineskim SAIC-om

Auto blog pre 24 sata
Zbog carina SAD Tojota smanjila prognozu godišnjeg profita za četiri milijarde dolara

Zbog carina SAD Tojota smanjila prognozu godišnjeg profita za četiri milijarde dolara

Politika pre 1 dan
Tojota smanjila prognozu godišnjeg profita za 4 milijarde $: Razlog već svima poznat

Tojota smanjila prognozu godišnjeg profita za 4 milijarde $: Razlog već svima poznat

Telegraf pre 1 dan
General Motors i Hyundai će zajednički razviti pet novih vozila

General Motors i Hyundai će zajednički razviti pet novih vozila

Auto blog pre 1 dan
Maersk objavio sjajne rezultate

Maersk objavio sjajne rezultate

SEEbiz pre 1 dan
Audi razmatra izgradnju fabrike u SAD-u

Audi razmatra izgradnju fabrike u SAD-u

Auto blog pre 1 dan
Toyota i Honda beleže drastičan pad prihoda

Toyota i Honda beleže drastičan pad prihoda

Auto blog pre 3 dana

Ključne reči

ChevroletDolar

Automobili, najnovije vesti »

Chevrolet Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition

Chevrolet Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition

Auto blog pre 27 minuta
Suzuki Wagon R dostigao 10 miliona prodatih primeraka

Suzuki Wagon R dostigao 10 miliona prodatih primeraka

Auto blog pre 1 sat
Stiže obnovljeni Jeep Grand Wagoneer

Stiže obnovljeni Jeep Grand Wagoneer

Auto blog pre 1 dan
Koji električni automobili imaju najsrećnije vlasnike?

Koji električni automobili imaju najsrećnije vlasnike?

Auto blog pre 2 sata
Suzuki Vitara Premium po akcijskoj ceni

Suzuki Vitara Premium po akcijskoj ceni

Auto blog pre 2 sata