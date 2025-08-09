B92.sport na Kipru: Dobre vesti za Srbiju iz Limasola VIDEO

Košarkaška reprezentacija Srbije odradila je ove subote poslednji trening pred okršaj sa Grčkom na turniru na Kipru.

Košarkaši Srbije od 19.30 u Limasolu odmeriće snage sa Grčkom, za koju neće nastupiti Janis Adetokumbo. B92.sport imaće svog izveštača na licu mesta, naš Stefan Nikolić preneće nam sva dešavanja sa Kipra, a prvo od njih jeste jutarnji trening naše selekcije. Izabranici Svetislava Pešića u dobroj atmosferi odradili su poslednje pripreme, a trening je odradio i Vasilje Micić, koji je prema rečima selektora Pešića pod znakom pitanja za ovaj duel. "Imamo 15 igrača,