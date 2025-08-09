Brnabić pisala predsednici EP zbog Picule: Slika iz rata mu podriva kredibilitet kao izvestiocu
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izrazila je duboku zabrinutost i snažno nezadovoljstvo predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli jer je izvestilac tog evropskog tela za Srbiju Tonino Picula na Iksu objavio svoju ratnu fotografiju s puškom.U pismu koje u celosti prenose Novosti navela je da je to zabrinjavajuće kada potiče od osobe kojoj je poverena odgovornost da bude nepristrasan i kredibilan posrednik između Evropskog parlamenta i Srbije, te da takvo ponašanje ozbiljno podriva kredibilitet i nepristrasnost Picule u njegovoj zvaničnoj ulozi, "bacajući senku na integritet samog Evropskog parlamenta".
"Ono šalje štetnu poruku građanima Srbije o vrednostima i principima koje Evropska unija tvrdi da zastupa – pomirenje, toleranciju, dijalog i poštovanje svih žrtava, bez obzira na etničku pripadnost", napisala je Brnabić.
Picula je 5. avgusta povodom 30 godina od hrvatske vojno-policijske operacije "Oluja" izjavio je da zalaganje za mir, jačanje demokratije i ravnomerni ekonomski boljitak treba da budu trajni putokazi u razvoju hrvatskog društva uz svoju fotografiju iz rata na kojoj pozira u vojničkoj uniformi sa puškom u rukama.
Ona je u pismu navela da je objavljujući fotografiju na godišnjicu, Picula pokazao "ne samo dubok nedostatak političke i ljudske osetljivosti, već je, bilo namerno ili ne, dao afirmativan prikaz vojne operacije koja je donela stradanje i razaranje srpskom stanovništvu".
Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske.
Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjernog gospodarskog boljitka trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod… pic.twitter.com/7SKC587VhQ— Tonino Picula (@TPicula) August 5, 2025
Pozvala je predsednicu EP da zauzme jasan stav po ovom pitanju te dodala da Srbija ostaje čvrsto posvećena svom evropskom integracionom putu i principima međusobnog poštovanja i saradnje.
"Verujem da ćete razumeti ozbiljnost ovog pitanja i postupiti tako da izvestioci Evropskog parlamenta poštuju najviše standarde integriteta, nepristrasnosti i uvažavanja koje njihove važne uloge zahtevaju", dodala je.
(Beta, 09.08.2025)