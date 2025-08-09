Brnabić pisala predsednici EP zbog Picule: Slika iz rata mu podriva kredibilitet kao izvestiocu

Beta pre 50 minuta

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izrazila je duboku zabrinutost i snažno nezadovoljstvo predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli jer je izvestilac tog evropskog tela za Srbiju Tonino Picula na Iksu objavio svoju ratnu fotografiju s puškom.U pismu koje u celosti prenose Novosti navela je da je to zabrinjavajuće kada potiče od osobe kojoj je poverena odgovornost da bude nepristrasan i kredibilan posrednik između Evropskog parlamenta i Srbije, te da takvo ponašanje ozbiljno podriva kredibilitet i nepristrasnost Picule u njegovoj zvaničnoj ulozi, "bacajući senku na integritet samog Evropskog parlamenta".

"Ono šalje štetnu poruku građanima Srbije o vrednostima i principima koje Evropska unija tvrdi da zastupa – pomirenje, toleranciju, dijalog i poštovanje svih žrtava, bez obzira na etničku pripadnost", napisala je Brnabić.

Picula je 5. avgusta povodom 30 godina od hrvatske vojno-policijske operacije "Oluja" izjavio je da zalaganje za mir, jačanje demokratije i ravnomerni ekonomski boljitak treba da budu trajni putokazi u razvoju hrvatskog društva uz svoju fotografiju iz rata na kojoj pozira u vojničkoj uniformi sa puškom u rukama.

Ona je u pismu navela da je objavljujući fotografiju na godišnjicu, Picula pokazao "ne samo dubok nedostatak političke i ljudske osetljivosti, već je, bilo namerno ili ne, dao afirmativan prikaz vojne operacije koja je donela stradanje i razaranje srpskom stanovništvu".

Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske. Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjernog gospodarskog boljitka trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod… pic.twitter.com/7SKC587VhQ— Tonino Picula (@TPicula) August 5, 2025

"Važno je istaći da je ova osuda široko zastupljena u srpskim političkim i društvenim krugovima, uključujući predstavnike čitavog političkog spektra i brojne nevladine organizacije. Postoji zajednička zabrinutost da ovakvi postupci rizikuju da dodatno polarizuju već krhki proces regionalnog pomirenja", dodala je.

Pozvala je predsednicu EP da zauzme jasan stav po ovom pitanju te dodala da Srbija ostaje čvrsto posvećena svom evropskom integracionom putu i principima međusobnog poštovanja i saradnje.

"Verujem da ćete razumeti ozbiljnost ovog pitanja i postupiti tako da izvestioci Evropskog parlamenta poštuju najviše standarde integriteta, nepristrasnosti i uvažavanja koje njihove važne uloge zahtevaju", dodala je.

(Beta, 09.08.2025)