Brnabić pisala predsednici EP zbog Picule: Slika iz rata mu podriva kredibilitet kao izvestiocu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izrazila je duboku zabrinutost i snažno nezadovoljstvo predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli jer je izvestilac tog evropskog tela za Srbiju Tonino Picula na Iksu objavio svoju ratnu fotografiju s puškom.

U pismu koje u celosti prenose Novosti navela je da je to zabrinjavajuće kada potiče od osobe kojoj je poverena odgovornost da bude nepristrasan i kredibilan posrednik između Evropskog parlamenta i Srbije, te da takvo ponašanje ozbiljno podriva kredibilitet i nepristrasnost Picule u njegovoj zvaničnoj ulozi, "bacajući senku na integritet samog Evropskog parlamenta". "Ono šalje štetnu poruku građanima Srbije o vrednostima i principima koje Evropska unija tvrdi da