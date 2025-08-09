Američke akcije porasle nakon novih Trampovih tarifa: Zdravstvo nadmašilo očekivanja

Blic pre 6 sati
Vrednosti akcija na američkim berzama porasle su na početku današnjeg trgovanja, dok su na tržištima procenjivani uticaji najnovijih tarifa američkog predsednika Donalnda Trampa, korporativni kvartalni izveštaji i dešavanja u centralnoj banci Federalnih rezervi (FED).

Berzanski indeksi porasli su za otprilike oko 0,3 odsto, a na nedeljnom nivou Dow Jones je dobio na vrednosti oko 0,9 odsto, S&P 500 oko 1,6 odsto, a Nasdaq oko 2,9 odsto, preneo je Trejding ekonomiks. Američka administracija će prema poslednjim vestima primeniti tarife na zlatne poluge, čime su promenjena očekivanja industrijskog sektora da ce one biti izuzete. Tramp je nominovao predsednika Saveta ekonomskih savetnika Stivena Mirana na mesto Adrijane Kugler u
Telegraf pre 1 sat
