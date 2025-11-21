Ovom političaru je posvetila pesmu "Miki, Mićo": Evo kako izgleda velika ljubav Lepe Brene: "Dugo je bila moja devojka, voleli smo se"

Blic pre 9 sati
Ovom političaru je posvetila pesmu "Miki, Mićo": Evo kako izgleda velika ljubav Lepe Brene: "Dugo je bila moja devojka, voleli…

Pre veze sa suprugom Bobom Živojinovićem, pevačica je bila u ljubavnoj vezi Brena je često izražavala želju da osnuje porodicu zbog straha od prolaznosti slave.

Pesma Lepe Brene "Miki Mićo" jedna je od najvećih hitova u karijeri folk dive, a mnogi ne znaju da je ona zapravo posvećena nekadašnjem političaru. Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović važi za jedan od najskaldnijih parova na estradi, a malo je poznato da je Lepa Brena i pre Bobe imala jednu veliku ljubav. Štaviše, u pitanju je muškarac kome je posvećen njen veliki hit "Miki moj". Pre nego što je upoznala Bobu Živojinovića, Lepa Brena je bila u ljubavi s
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ovom političaru je posvetila pesmu "Miki, mićo" Pre Bobe on je bio velika ljubav Lepe Brene!

Ovom političaru je posvetila pesmu "Miki, mićo" Pre Bobe on je bio velika ljubav Lepe Brene!

Alo pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Lepa BrenaParovi

Zabava, najnovije vesti »

Dnevni horoskop za 21. novembar: Ovnovi će se naći u ljubavnoj krizi, Bikove očekuje važan poslovni sastanak, a Škorpije...…

Dnevni horoskop za 21. novembar: Ovnovi će se naći u ljubavnoj krizi, Bikove očekuje važan poslovni sastanak, a Škorpije...

Kurir pre 6 minuta
Stiže princeza i već ima savršen garderober! Pevačica (36) čeka bebu sa 10 godina mlađim, a sad pokazala kako teku pripreme…

Stiže princeza i već ima savršen garderober! Pevačica (36) čeka bebu sa 10 godina mlađim, a sad pokazala kako teku pripreme: Scene iz doma raznežile sve

Blic pre 11 minuta
Horoskop za 21. novembar: Okružite se pozitivnim emocijama

Horoskop za 21. novembar: Okružite se pozitivnim emocijama

Svet & Skandal pre 11 minuta
Bora čorba pisao narodnjake, ali se toga stideo! Umesto sebe potpisivao suprugu: Ni ne slutite iza kojih sve hitova stoji - od…

Bora čorba pisao narodnjake, ali se toga stideo! Umesto sebe potpisivao suprugu: Ni ne slutite iza kojih sve hitova stoji - od Šabana do Cece

Kurir pre 6 minuta
Vic dana Sede lav i bik za šankom i piju...

Vic dana Sede lav i bik za šankom i piju...

Alo pre 16 minuta