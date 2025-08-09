"Novi početak": Ena Čolić pokazala stan i saopštila važne vesti: "Odavde ćete gledati moje storije ubuduće"
Blic pre 7 sati
Ena Čolić sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelila je kadrove iz novog stana u kojem će živeti.
Ona je usnimila kako izgleda deo nekretnine i napisala da je ovo njen novi početak. "Novi početak" - pisalo je u objavi. Čolieva se takođe uslikala u ogledalu i već pripremila svoje pratioce da će sa tog mesta često viđati njene objave. - Odavde ćete gledati moje storije ubuduće - napisala je bivša učesnica "Elite". Ena Čolić, finalistkinja "Elite 8" osvojila je četvrto mesto u rijalitiju, a nedavno je progovorila o detaljima navodnog kidnapovanja od strane svog