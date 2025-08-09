"Novi početak..." Ena Čolić pokazala svoj novi dom i najavila velike promene (foto)

Bivša učesnica rijalitija pokazala gde će živeti

Ena Čolić je sa svojim pratiocima na Instagramu objavila kadrove iz novog stana u kojem će živeti. Čolićeva je snimila deo nekretnine i napisala da je to njen novi početak. Bivša zadrugarka se takođe slikala u ogledalu i već pripremila svoje pratioce da će sa tog mesta često objavljivati svoje storije. Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju - Odavde ćete ubuduće gledati moje storije - napisala