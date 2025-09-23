"Asmin nije loš": Luka provalio da je Milosava zaljubljena u alibabu - poručila: "Ne znam šta ću ako završim sa njim u izolaciji" (video)

Blic pre 2 sata
"Asmin nije loš": Luka provalio da je Milosava zaljubljena u alibabu - poručila: "Ne znam šta ću ako završim sa njim u…

Milosava Pravilović sedela je danas u "Eliti" na krevetu sa Lukom Vujovićem, te su tako progovorili o Asminu Durdžiću, ali i njenim emocijama prema Alibabi.

- Nemoj da se zaljubiš... Ti si se zaljubila - rekao je Luka. - Ne bre! Ja koga poštujem i cenim, ja ga poštujem i cenim do kraja - kazala je Milosava. - Je l' si se ti zaljubila u Asmina? - pitao je Luka. - Nisam, nije loš kada ga gledam ovako, ali šta će to meni ovde? Nešto mi je sumnjivo oko njega! Jovan mali je rekao što će smuvati mene pre ulaska, a zašto on javno to priča, mene to čudi. Kaže ozbiljno danas: "Ona je moja žena" - navela je Milosava. - Koje si
"Za stolom me..." Milosava razotkrila Asmina, evo šta joj radi kada misli da ga kamere ne snimaju!

"Za stolom me..." Milosava razotkrila Asmina, evo šta joj radi kada misli da ga kamere ne snimaju!

