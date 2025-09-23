Upravo na Blic TV (video) "sa tatom nemam pravi odnos" Andreani Čekić usred emisije oči pune suza kada se prisetila susreta roditelja na svojoj svadbi zbog čega je i tada plakala

Nova sezona je počela, a gošća prve emisije "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje večeras, u ponedeljak u 22.15 sati, je pevačica Andreana Čekić.

O neki detaljima iz života pevačice Andreane Čekić se zna. Rođena je u Kozarskoj Dubici, a mesto rođenja napustila je već sa 18 meseci, nažalost zato što su tata i mama otišli svako na svoju stranu. I danas u tom mestu ima nekog svog, ali i sećanja. O tome kakva odnos ima sa ocem, koliko su često u kontaktu ali i zašto je zaplakala na svojoj svadbi, kao i o detaljima iz života koji su malo poznati javnosti Andreana otvoreno priča u emisiji "Na terapiji sa Slavicom