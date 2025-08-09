Putin hoće ovo da bi prekinuo rat: Od Trampa traži samo jedno, predstavio ceo plan: "On mu zapravo poručuje..."

Ruski predsednik Vladimir Putin ove nedelje Trampovoj administraciji predstavio je sveobuhvatan predlog za prekid vatre u Ukrajini.

Kako je preneo Wall Street Journal, pozivajući se na evropske zvaničnike, Putin je zahtevao velike teritorijalne ustupke od Kijeva u zamenu za prekid borbi. WSJ navodi da Putin zapravo poručuje da će zaustaviti rat ako dobije istočnu Ukrajinu. Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp danas je najavio da će se sastanak sa Putinom desiti vrlo brzo, kao i da će mirovni sporazum uključivati razmenu teritorija u korist obe strane. - Mi razmatramo sve ovo, ali mi