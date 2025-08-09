"Sastajem se s Putinom vrlo brzo, Zelenski neka se spremi da potpiše": Tramp upravo najavio razmenu teritorija: "Lokacija će mnoge usrećiti"

Donald Tramp je govorio o predstojećem sastanku sa Vladimirom Putinom i rekao da će se sastanak dogoditi "vrlo brzo", prenosi Sky News.

Donald Tramp rekao je novinarima u Beloj kući da se "približava dogovoru o Ukrajini". "Uskoro ću se sastati sa predsednikom Putinom", rekao je on, najavljujući da će mirovni sporazum uključivati "razmenu zemljišta u korist obe strane". Istovremeno, ponovio je rečenice koje je mnogo puta izgovorio, o "mnogim mrtvim Rusima i Ukrajincima". - Mi razmatramo sve ovo, ali mi zapravo želimo da vratimo neke delove teritorije, i zamenimo neke. Komplikovano je, ništa nije