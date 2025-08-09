Rubio: Makron otežao pregovore s Hamasom priznanjem palestinske države
Blic pre 50 minuta
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su pregovori sa Hamasom propali istog dana kada je predsednik Francuske, Emanuel Makron najavio da će Francuska u septembru zvanično priznati palestinsku državu.
- Te poruke, iako ih oni smatraju simboličnim, zapravo su otežale postizanje mira i dogovor s Hamasom - rekao je Rubio za Global Catholic TV. Makron je u julu pozvao na hitan prekid sukoba u Pojasu Gaze. - U skladu s istorijskom posvećenošću pravičnom i trajnom miru na Bliskom istoku, odlučio sam da Francuska prizna palestinsku državu - poručio je tada Makron u objavi na društvenoj mreži X. Makronovu izjavu tada su oštro osudile i Sjedinjene Američke Države i