Rubio: Makron otežao pregovore s Hamasom priznanjem palestinske države

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su pregovori sa Hamasom propali istog dana kada je predsednik Francuske, Emanuel Makron najavio da će Francuska u septembru zvanično priznati palestinsku državu.

- Te poruke, iako ih oni smatraju simboličnim, zapravo su otežale postizanje mira i dogovor s Hamasom - rekao je Rubio za Global Catholic TV. Makron je u julu pozvao na hitan prekid sukoba u Pojasu Gaze. - U skladu s istorijskom posvećenošću pravičnom i trajnom miru na Bliskom istoku, odlučio sam da Francuska prizna palestinsku državu - poručio je tada Makron u objavi na društvenoj mreži X. Makronovu izjavu tada su oštro osudile i Sjedinjene Američke Države i