Rubio: Makron otežao pregovore s Hamasom priznanjem palestinske države

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je daanas da su pregovori sa Hamasom propali istog dana kada je predsednik Francuske, Emanuel Makron najavio da će Francuska u septembru zvanično priznati palestinsku državu. "Te poruke, iako ih oni smatraju simboličnim, zapravo su otežale postizanje mira i dogovor s Hamasom", rekao je Rubio za Global Catholic TV. Makron je u julu pozvao na hitan prekid sukoba u Pojasu Gaze "U skladu s istorijskom posvećenošću pravičnom