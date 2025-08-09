Inicijativa A11: Populizam vlasti umesto borbe protiv siromaštva

Inicijativa A 11 upozorila je danas da vlasti umesto sistemske borbe protiv siromaštva građanima ponovo nude populističke mere u vreme političke krize, što sigurno neće poboljšati njihov životni standard. „Do njega se dolazi kroz odgovornu socijalnu politiku i pravičan sistem socijalne zaštite, jednaku šansu za obrazovanje i lečenje, kao i kroz zakon na strani rada, a ne kapitala“, upozorila je ova inicijativa, povodom 9. avgusta – Svetskog dana siromašnih. Istakla
