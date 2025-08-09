Inicijativa A11: Vučićeve mere za siromašne su samo nastavak propagande

Najavljene Vučićeve mere za pomoć siromašnima su nastavak političke propagande, upozorava Inicijativa A11. Dodaju da je gotovo nemoguće očekivati odgovoran pristup od „onih koji godinama tuđe siromaštvo koriste kao politički alat“

Mere za pomoć siromašnijima koje je najavio predsednik Aleksandar Vučić su nastavak propagandnog programa, dok u Srbiji ne postoje sistemske mere za borbu protiv siromaštva, saopštila je Inicijativa A11 povodom obeležavanja 9. avgusta, Svetskog dana siromašnih. „Najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ‘ljude koji žive teže’ od kraja avgusta očekuju ‘velike i dobre vesti’ u vidu jeftinijih proizvoda u prodavnicama, povoljnijih kredita i kamatnih stopa,