Veran Matić: Vrhovni sud utvrdio povredu zakona za Ćuruviju

Predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić je danas pozdravio presudu Vrhovnog suda Srbije kojom je utvrđeno da je Apelacioni sud povredio zakon oslobađajućom presudom okrivljenima u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.

Vrhovni sud je utvrdio da je došlo do povrede zakona u dva najvažnija segmenta optužnice i tokom samog suđenja – kod svedočenja ključnog svedoka, za kojeg se u oslobađajućoj presudi Apelacionog veća navodi da na suđenju nije ostao pri datim iskazima, iako se iz zapisnika sa suđenja vidi suprotno – da je ostao pri datim iskazima, navodi Matić. On dodaje da je ista povreda zakona konstatovana i u vezi sa svedočenjima još četiri svedoka. Vrhovni sud Srbije je takođe