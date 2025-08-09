Uklanja se avio-bomba sa gradilišta u Beogradu na vodi

ripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije počeli su jutros oko sedam sati uklanjanje avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata pronađene u Ulici Nikolaja Kravcova na gradilištu „Beograda na vodi“.

U sektoru za vanredne situacije nalazi se i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji odatle prati akciju uklanjanja bombe. Izvučena bomba će biti transportovana najverovatnije preko Gazele, pa dalje preko Pupinovog mosta, obilaznicom prema Pančevu da bi u okolini Kovina bila uništena. Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je ranije građane u okolini gradilišta „Beograda na vodi“, kod Tržnog centra „Galerija“ i zgrada u delovima ulica Nikolaja Kravcova,