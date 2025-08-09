Najveće masovno hapšenje u istoriji Engleske Evo koliko je demonstranata privedeno zbog podrške zabranjenoj palestinskoj organizaciji

LONDON: Broj uhapšenih nakon današnjeg protesta pristalica grupe Palestinska akcija, koji su se okupili uprkos tome što je ova organizacija zabranjena u Velikoj Britaniji, porastao je s 50 na najmanje 150, navela je londonska policija

Organizatori protesta, tvrde da se na skupu okupilo oko 700 ljudi i navode da je policija sprovela, kako kažu, najveće masovno hapšenje u svojoj istoriji. "Veliki broj ljudi viđen je sa transparentima podrške grupi Palestinska akcija, koja je zvanično zabranjena", saopštila je policija na društvenoj mreži Iks. Prema odluci Ministarstva unutrašnjih poslova Velike Britanije, zabrana delovanja za ovu organizaciju stupila je na snagu 5. jula, čime je javno izražavanje