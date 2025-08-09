U Londonu uhapšeno više od 365 ljudi na protestu za zabranjenu propalestinsku grupu

Britanska policija saopštila je da je u subotu uhapsila više od 365 ljudi u centru Londona, dok su pristalice nedavno zabranjene propalestinske grupe svesno kršile zakon u okviru nastojanja da primoraju vladu da ponovo razmotri zabranu.

Parlament je početkom jula usvojio zakon kojim se zabranjuje Palestinska akcija i kojim javno podržavanje te organizacije predstavlja krivično delo. Prethodno su aktivisti provalili u bazu Kraljevskog vazduhoplovstva i vandalizovali dva aviona-tankera u znak protesta protiv britanske podrške izraelskoj ofanzivi u Pojasu Gaze protiv Hamasa, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom. Pristalice grupe, koje su proteklog meseca održale niz protesta širom