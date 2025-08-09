Težak udes na ulazu u Srbiju Automobil podleteo pod autobus, više ljudi je povređeno stvaraju se kilometarske kolone

Dnevnik pre 1 sat
Težak udes na ulazu u Srbiju Automobil podleteo pod autobus, više ljudi je povređeno stvaraju se kilometarske kolone

Prijepolje – Na ulazu u Srbiju, nedaleko od graničnog prelaza Gostun, jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putnički automobil i autobus.

– Prizor je bio užasan, automobil je potpuno podleteo pod autobus i prednji deo je bio smrskan do neprepoznatljivosti. Nama su na granici rekli da budemo strpljivi i da će biti gužve. Čekali smo oko 25 minuta, a posle nas su se formirale ogromne kolone dugačke i preko tri kilometra – ispričala je za RINU jedna od očevidaca. Prema prvim informacijama, u nesreći je povređeno više osoba. Saobraćaj na ovom putnom pravcu odvija se otežano, a policija i hitne službe su
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Teška nesreća na ulazu u Srbiju: Više osoba povređeno, formirale se kilometarske kolone na graničnom prelazu

Teška nesreća na ulazu u Srbiju: Više osoba povređeno, formirale se kilometarske kolone na graničnom prelazu

Nova pre 1 sat
Zastoj zbog teške nesreće na ulazu u Srbiju: Automobil podleteo pod autobus, prednji deo smrskan do neprepoznatljivosti…

Zastoj zbog teške nesreće na ulazu u Srbiju: Automobil podleteo pod autobus, prednji deo smrskan do neprepoznatljivosti: "Prizor je užasan" (foto)

Blic pre 2 sata
Stravičan sudar automobila i autobusa: Povređeno više osoba, stvaraju se ogromne gužve kod graničnog prelaza

Stravičan sudar automobila i autobusa: Povređeno više osoba, stvaraju se ogromne gužve kod graničnog prelaza

Mondo pre 1 sat
“Prizor je bio užasan, automobil podleteo pod autobus“ – težak udes kod prelaza Gostu kod Prijepolja, formirane kilometarske…

“Prizor je bio užasan, automobil podleteo pod autobus“ – težak udes kod prelaza Gostu kod Prijepolja, formirane kilometarske kolone vozila

RINA pre 3 sata
Jeziv sudar kod prijepolja “Prizor je bio užasan, automobil podleteo pod autobus“

Jeziv sudar kod prijepolja “Prizor je bio užasan, automobil podleteo pod autobus“

Alo pre 2 sata
"Prizor je bio užasan, automobil je potpuno podleteo pod autobus": Stravičan udes na ulazu u Srbiju

"Prizor je bio užasan, automobil je potpuno podleteo pod autobus": Stravičan udes na ulazu u Srbiju

Telegraf pre 3 sata
Prizor je bio užasan, automobil podleteo pod autobus“ – težak udes kod prelaza Gostu kod Prijepolja, formirane kilometarske…

Prizor je bio užasan, automobil podleteo pod autobus“ – težak udes kod prelaza Gostu kod Prijepolja, formirane kilometarske kolone vozila

RINA pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesrećaPrijepolje

Regioni, najnovije vesti »

Rokenrol pod cenzurom. Otkazan koncert Goblina na Gitarijadi

Rokenrol pod cenzurom. Otkazan koncert Goblina na Gitarijadi

Ist media pre 34 minuta
A1 Kinoteka: U publici se traži stolica više

A1 Kinoteka: U publici se traži stolica više

Glas Šumadije pre 44 minuta
Rokenrol pod cenzurom. Otkazan koncert Goblina šta se dešava sa zaječarskom Gitarijadom?

Rokenrol pod cenzurom. Otkazan koncert Goblina šta se dešava sa zaječarskom Gitarijadom?

Ist media pre 39 minuta
Najlepše etno dvorište – Vukmanovac (VIDEO)

Najlepše etno dvorište – Vukmanovac (VIDEO)

Glas Šumadije pre 45 minuta
Niš izdaje na javni zakup 55 poslovnih prostora u centralnoj gradskoj zoni i na seoskom području!

Niš izdaje na javni zakup 55 poslovnih prostora u centralnoj gradskoj zoni i na seoskom području!

Glas juga pre 9 minuta