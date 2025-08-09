"Prizor je bio užasan, automobil je potpuno podleteo pod autobus": Stravičan udes na ulazu u Srbiju

Telegraf pre 11 minuta  |  Telegraf.rs
"Prizor je bio užasan, automobil je potpuno podleteo pod autobus": Stravičan udes na ulazu u Srbiju

Na ulazu u Srbiju, nedaleko od graničnog prelaza Gostun, jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putnički automobil i autobus. - Prizor je bio užasan, automobil je potpuno podleteo pod autobus i prednji deo je bio smrskan do neprepoznatljivosti.

Nama su na granici rekli da budemo strpljivi i da će biti gužve. Čekali smo oko 25 minuta, a posle nas su se formirale ogromne kolone dugačke i preko tri kilometra - ispričala je za RINU jedna od očevidaca. Prema prvim informacijama, u udesu je povređeno više osoba. Saobraćaj na ovom putnom pravcu odvija se otežano, a policija i hitne službe su na terenu. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

“Prizor je bio užasan, automobil podleteo pod autobus“ – težak udes kod prelaza Gostu kod Prijepolja, formirane kilometarske…

“Prizor je bio užasan, automobil podleteo pod autobus“ – težak udes kod prelaza Gostu kod Prijepolja, formirane kilometarske kolone vozila

RINA pre 31 minuta
Prizor je bio užasan, automobil podleteo pod autobus“ – težak udes kod prelaza Gostu kod Prijepolja, formirane kilometarske…

Prizor je bio užasan, automobil podleteo pod autobus“ – težak udes kod prelaza Gostu kod Prijepolja, formirane kilometarske kolone vozila

RINA pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesrećasrbijaPolicijaAutobusgostunGranični prelaz

Regioni, najnovije vesti »

Kragujevac: Produžen rok za upis na studijski program - Analitičar i trener u sportu

Kragujevac: Produžen rok za upis na studijski program - Analitičar i trener u sportu

Pressek pre 1 minut
Ne moraš da maštaš o Eurobasketu – evo šanse da stvarno odeš

Ne moraš da maštaš o Eurobasketu – evo šanse da stvarno odeš

RTK pre 41 minuta
JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA SUBOTU

JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA SUBOTU

Gradski portal 018 pre 36 minuta
Osvećenje hrama Svete Petke u Donjem Matejevcu

Osvećenje hrama Svete Petke u Donjem Matejevcu

Gradski portal 018 pre 21 minuta
Elektrodistribucija Niš – radovi i isključenja za 09.08.2025

Elektrodistribucija Niš – radovi i isključenja za 09.08.2025

Gradski portal 018 pre 41 minuta