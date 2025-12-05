Nedelja vakcinacije protiv HPV u Domu zdravlja

U kragujevačkom Domu zdravlja od 6. do 13. decembra sprovodi se akcija Nedelja otvorenih vrata, tokom koje sugrađani mogu da izvrše imunizaciju protiv Humanog papiloma virusa.

Za imunizaciju dece i mladih uzrasta od 9 do 19 godina je potrebno da se roditelji, odnosno staratelji, jave izabranom pedijatru. HPV vakcinu moguće je primiti u svim objektima Službe za zdravstvenu zaštitu školske dece, radnim danima od 8 do 17 časova, i od 9 do 17 časova u centralnom objektu Službe (ulica Svetozara Markovića). HPV vakcina je dostupna i studentima od 19 do 26 godina u Studentskoj poliklinici. Vakcina je jedna od najefikasnijih mera u prevenciji
