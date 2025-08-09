Dve osobe poginule u padu malog aviona u blizini španskog grada Valensija

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Dve osobe poginule u padu malog aviona u blizini španskog grada Valensija

Dve osobe poginule su danas u padu ultralakog aviona koji se srušio u oblasti El Ponton, u blizini španskog grada Valensija, saopštili su lokalni zdravstveni zvaničnici.

Ekipe hitne pomoći mogle su po dolasku na mesto nesreće samo da konstatuju smrt dve osobe koje su se nalazile u avionu, prenela je agencija EFE. Letelica je pala na poljoprivredno područje u blizini grada, a izvori iz istrage rekli su da su obe žrtve stanovnici Valensije. Veliki deo aviona je izgoreo u požaru koji je izbio posle pada, a vatrogasci su uspeli da ugase plamen. Pored vatrogasnih ekipa i pripadnika hitne pomoći, na lice mesta stigli su i pripadnici
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Pao avion u Rumuniji: Letelica se srušila u kompleks poznate kompanije, ima mrtvih

Pao avion u Rumuniji: Letelica se srušila u kompleks poznate kompanije, ima mrtvih

Blic pre 1 sat
Pao mali avion kod Valensije: Dve osobe poginule, letelica izgorela

Pao mali avion kod Valensije: Dve osobe poginule, letelica izgorela

Blic pre 3 sata
Tragedija u Španiji: Srušio se avion, poginule dve osobe (foto)

Tragedija u Španiji: Srušio se avion, poginule dve osobe (foto)

Kurir pre 3 sata
Srušio se avion kod Valensije: Ima mrtvih, strašan snimak sa mesta nesreće (Video)

Srušio se avion kod Valensije: Ima mrtvih, strašan snimak sa mesta nesreće (Video)

Mondo pre 3 sata
Srušio se avion: Ima mrtvih, izbio veliki požar FOTO

Srušio se avion: Ima mrtvih, izbio veliki požar FOTO

B92 pre 3 sata
Pao avion u Španiji Ima mrtvih (video)

Pao avion u Španiji Ima mrtvih (video)

Alo pre 3 sata
Srušio se mali avion u dvorište fabrike u Aradu: Poginule dve osobe

Srušio se mali avion u dvorište fabrike u Aradu: Poginule dve osobe

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ValensijapožarŠpanijanesrecaAvionpad avionaPao avion

Svet, najnovije vesti »

Šta Makron kaže uoči susreta Trampa i Putina?

Šta Makron kaže uoči susreta Trampa i Putina?

Danas pre 1 sat
Zvaničnici Indije i Pakistana različito o broju oborenih aviona

Zvaničnici Indije i Pakistana različito o broju oborenih aviona

Danas pre 1 sat
U Lugansku pokrenuta baza za usvajanje ukrajinske dece: Stručnjaci strahuju od digitalne trgovine

U Lugansku pokrenuta baza za usvajanje ukrajinske dece: Stručnjaci strahuju od digitalne trgovine

N1 Info pre 40 minuta
Samit na granici – da li će Tramp i Putin na Aljasci dogovoriti mir u Ukrajini

Samit na granici – da li će Tramp i Putin na Aljasci dogovoriti mir u Ukrajini

Insajder pre 5 minuta
Zašto je Aljaska dobro mesto za sastanak Putina i Trampa

Zašto je Aljaska dobro mesto za sastanak Putina i Trampa

Sputnik pre 20 minuta