Srušio se avion: Ima mrtvih, izbio veliki požar FOTO

Dve osobe poginule su danas u padu ultralakog aviona koji se srušio u oblasti El Ponton, u blizini španskog grada Valensija, saopštili su lokalni zdravstveni zvaničnici.

Ekipe hitne pomoći mogle su po dolasku na mesto nesreće samo da konstatuju smrt dve osobe koje su se nalazile u avionu, prenela je agencija EFE. Letelica je pala na poljoprivredno područje u blizini grada, a izvori iz istrage rekli su da su obe žrtve stanovnici Valensije. Veliki deo aviona je izgoreo u požaru koji je izbio posle pada, a vatrogasci su uspeli da ugase plamen. Pored vatrogasnih ekipa i pripadnika hitne pomoći, na lice mesta stigli su i pripadnici