Jokić i Bogdanaović "napadaju" oslabljene Grke, ništa od duela sa Janisom

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews
Jokić i Bogdanaović "napadaju" oslabljene Grke, ništa od duela sa Janisom

Seniorska košarkaška reprezentacija Srbije doputovala je juče u Limasol gde će danas i sutra igrati na pripremnom turniru za Evropsko prvenstvo.

Orlovi će se prvo sastati sa Grčkom od 19.30 časova, a u nedelju igraju protiv domaćina Kipra od 16 časova. Pre ova dva duela Srbija je pobedila Poljsku (79:67) i Bosnu i Hercegovinu (126:89) u za javnost zatvorenim mečevima. Тренинг и први дан у Лимасолу су ✅️✅️ Наша сениорска репрезентација Србије сутра игра прву утакмицу на Ecommbx Купу против Грчке у 19:30 (20:30 по локалном времену). Шта је све селектор Пешић рекао пред прву утакмицу можете прочитати на линку:
