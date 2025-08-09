Ogromne gužve na granici: Na Batrovcima neki čekaju po sedam sati, kolona duga tri kilometara

Jutros su na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj zabeležene ogromne kolone, dok su neki od vozača prijavili da se čeka sedam sati.

Prema podacima sa Gugl mapa formirala se kolona duga tri kilometara. Printscreen Konstantno pojačan sabraćaj na autoputevima donosi ovog vikenda duže kolone vozila na pojedinim graničnim prelazima, ali se one brzo formiraju i na mestima gde je vožnja, zbog radova ili drugih vanrednih zasrtoja usporena, saopštio je jutros Auto Moto Savez Srbije. Prema informacijama Uprave granične Policije RS, dobijenim u 5:15, putnička motorna vozila čekala su na graničnim