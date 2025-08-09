JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA SUBOTU
Gradski portal 018 pre 35 minuta | redakcija GP018
PLANIRANI RADOVI U NASELjU DEVETI MAJ U subotu 09. avgusta planira se iskop u Vlasotinačkoj bb, na kraju ulice .
Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 časova u pomenutoj Vlasotinačkoj ulici. PLANIRA SE JOŠ JEDNA INTERVENCIJA U NASELjU DEVETI MAJ U subotu 09.avgusta planiran je iskop u ulici Milorada Aleksića, kod broja 19. Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 sati u pomenutoj ulici Milorada Aleksića. POPRAVKA KVARA U SELU MEDOŠEVAC U subotu 09.avgusta potreban je iskop u ulici Trg Republike, kod broja 61.