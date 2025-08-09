Rokenrol pod cenzurom. Otkazan koncert Goblina šta se dešava sa zaječarskom Gitarijadom?

Ist media pre 39 minuta
Rokenrol pod cenzurom. Otkazan koncert Goblina šta se dešava sa zaječarskom Gitarijadom?
„Otkazali su nam i Zaječar. Mislimo da znate zašto. Idemo do kraja! Ima nas! poručila je grupa Goblini na svojoj Facebook strani nakon što im je otkazan nastup na ovogodišnjoj Gitarijadi, a koji je najavljen za 30. avgust. Goblini, jedan od najpoznatijih punk-rock bendova u regionu, godinama unazad javno iznose kritičke stavove prema aktuelnoj vlasti u Srbiji. Njihova poruka nakon otkazivanja samo je dodatno podgrejala spekulacije da su razlozi otkazivanja
