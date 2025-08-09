Rokenrol pod cenzurom. Otkazan koncert Goblina šta se dešava sa zaječarskom Gitarijadom?

„Otkazali su nam i Zaječar. Mislimo da znate zašto. Idemo do kraja! Ima nas! poručila je grupa Goblini na svojoj Facebook strani nakon što im je otkazan nastup na ovogodišnjoj Gitarijadi, a koji je najavljen za 30. avgust. Goblini, jedan od najpoznatijih punk-rock bendova u regionu, godinama unazad javno iznose kritičke stavove prema aktuelnoj vlasti u Srbiji. Njihova poruka nakon otkazivanja samo je dodatno podgrejala spekulacije da su razlozi otkazivanja