Kakav potez! Aleksandar Katai odbio kapitensku traku Crvene zvezde, a evo i zašto!

Veliku pobedu ostvarila je Crvena zvezda na gostovanju u Poljskoj protiv Leha(3:1) u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za plasman u plej-of Lige šampiona.

Sledi revanš u Beogradu (utorak 21.00) gde će izabranici Vladana Milojevića imati veliku šansu da preskoče Poljake i tako zakažu novi domeč, ovoga puta sa sa boljim iz duela Dinamo Kijev - Pafos (tim sa Kipra je kao gost slavio protiv Dinama sa 1:0). Junak pobede Zvezde u sredu veče bio je nesumnjivo Rade Krunić! Bivši vezista Milana je postigao dva gola i tako obezbedio svom klubu kapitalnu prednost pred revanš u srpskoj prestonici. I dok je Krunić rešetao mrežu