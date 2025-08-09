Saša Kovačević došao u Bosnu na koncert ali ga nije održao! Nepoštovanje ga dočekalo, oglasio se i izneo istinu u javnost

Kurir pre 33 minuta
Saša Kovačević došao u Bosnu na koncert ali ga nije održao! Nepoštovanje ga dočekalo, oglasio se i izneo istinu u javnost…

Saša Kovačević sinoć je trebao da održi nastup u Bosni, međutim on se malo pre koncerta oglasio i otkrio da se te večeri neće družiti sa svojom vernom publikom.

Razlog je, kako pevač kaže nepoštovanje organizatora koji nisu ispoštovali ugovorne obaveze - Dragi moji, nazalost, usled nepoštovanja ugovornih obaveza od strane organizatora, otkazuje se večerašnji nastup u Orasju. - lako je Sašin bend bio spreman za tonsku probu i čekalo se do poslednjeg trenutka da organizatori ispoštuju dogovoreno, nažalos, bili smo primorani da se vratimo u Beograd.Nadamo se skorom druzenju sa nasom divnom publikom! Hvala vam na razumevanju -
