"Čitava Srbija zna" Voditeljka Pinka se udala u zatvoru, a sada se skinula u bikini, a njena priča šokirala je javnost: "Rasprodala sam sve što sam imala" (foto)
Alo pre 1 sat
Voditeljka je uživala na suncu, a komplimenti i komentari na njen račun samo su se nizali ispod objave
Voditeljka Anastasija Buđić na svom profilu na Instagramu objavila je fotografije u žutom bikiniju od kojih je mnogima zastao dah. Anastasija je pozirala na stenama, a potom i dok je uživala na ležaljci, pokazavši savršeno izvajanu figuru koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Voditeljka je uživala na suncu, a komplimenti i komentari na njen račun samo su se nizali ispod objave. Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju