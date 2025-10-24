"Čitava Srbija zna" Voditeljka Pinka se udala u zatvoru, a sada se skinula u bikini, a njena priča šokirala je javnost: "Rasprodala sam sve što sam imala" (foto)

Voditeljka je uživala na suncu, a komplimenti i komentari na njen račun samo su se nizali ispod objave

Voditeljka Anastasija Buđić na svom profilu na Instagramu objavila je fotografije u žutom bikiniju od kojih je mnogima zastao dah. Anastasija je pozirala na stenama, a potom i dok je uživala na ležaljci, pokazavši savršeno izvajanu figuru koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Voditeljka je uživala na suncu, a komplimenti i komentari na njen račun samo su se nizali ispod objave. Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju