Preminuo igrač kojeg je udario grom: Posle 6 dana borbe, Dragiša podlegao povredama

Mondo pre 1 sat  |  Tijana Jevtić
Preminuo igrač kojeg je udario grom: Posle 6 dana borbe, Dragiša podlegao povredama

Fudbaler Cera iz Petkovice Dragiša Savković (38) preminuo je od posledica udara groma.

Pre skoro nedelju dana, 3. avgusta, na stadionu u Klupcima udario je grom i tom prilikom dvojica igrača teže su povređena. Nažalost, Savković nije izdržao, podlegao je povredama. Lekari u Urgentnom centru u Beogradu, gde je fudbaler bio hitno prebačen, danima su se trudili i borili se za Dragišin život. "Lajkovčanin je prešao u Cer iz mesta kraj Šapca u letnjoj polusezoni. Pred utakmicu jedva je, kako je svedočio, izbegao težak udes“, navodi se u tekstu Večernjih
