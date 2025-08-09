Spanulis otkrio zašto Adetokunbo ne igra protiv Srbije: Cela Grčka strepi zbog najboljeg igrača

Mondo pre 46 minuta  |  Tijana Jevtić
Spanulis otkrio zašto Adetokunbo ne igra protiv Srbije: Cela Grčka strepi zbog najboljeg igrača

" Orlovi" se nalaze na Kipru gde će u subotu od 19.30 sati igrati protiv Grčke.

Međutim, to neće biti prava slika jedne od najboljih reprezentacija u Evropi, jer u svom timu neće imati Janisa Adetokunba. Ubedljivo najbolji košarkaš ove zemlje propustiće duel sa Srbijom, a selektor Grka objasnio je i zbog čega. Trener reprezentacije Grčke Vasilis Spanulis otkrio je razlog izostanka vodećeg igrača tima: "Prati lični program treninga. Ne verujem da će njegovo odsustvo ovde uticati na učešće na Evropskom prvenstvu", rekao je bivši košarkaš.
