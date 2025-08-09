Superliga ne pamti ovakvo veče, pale dve golčine: Vukanovićev volej za pobedu očistio "paučinu"

Kakvo veče u Superligi, golčine na sve strane. Prvo smo videli neverovatan pogodak Nemanje Milojevića u meču Mladosti iz Lučana i Spartaka iz Subotice. Taman kada smo pomislili da će to sigurno biti gol kola, Aleksa Vukanović je rešio da ponudi svoju majstoriju za špice. Fudbaleri Vojvodine su igrali sa OFK Beogradom na gostovanju i nakon što je Bamidele pogodio sa penala u 28. minutu Ado je u 35. izjednačio. A onda je Vukanović rešio meč. Jedan pogodak tokom