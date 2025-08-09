Na snazi narandžasti meteoalarm, iz Afrike stiže vreo vazduh

Širom čitavog Balkana danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Najtoplije biće duž obale Jadrana, a tek malo prijatnije, ali i dalje veoma toplo, očekuje se u unutrašnjosti regiona. Sa severa Afrike preko Sredozemlja u naše predele stiže veoma topla i suva vazdušna masa. To će usloviti porast temperature i novi topli talas ne samo na Balkanu, već u čitavoj južnoj Evropi. U nastavku dana se očekuje pretežno sunčano i stabilno vreme. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Maksimalna temperatura od 33 stepena do 37 stepeni, pa je