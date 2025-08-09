U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme uz upozorenja na visoke temperature i porast toplote tokom vikenda

Naslovi.ai pre 1 sat
U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme uz upozorenja na visoke temperature i porast toplote tokom vikenda

RHMZ najavljuje porast temperatura do 40 stepeni i savetuje mere zaštite tokom toplotnog talasa.

Danas u Srbiji preovladava sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama od 12 do 37 stepeni i slabim do umerenim promenljivim vetrom. U Beogradu se očekuje do 36 stepeni, dok će u Sremskoj Mitrovici temperature dostići i do 38 stepeni. RTS Insajder Ozon Danas Moj Novi Sad Nedeljnik Beta

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature koje će trajati tokom vikenda i naredne sedmice, sa maksimalnim vrednostima u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni. Preporučene su mere zaštite od UV zračenja, naročito za osetljive grupe stanovništva. Dnevnik RTV Euronews Mondo Alo Telegraf

U regionu Balkana takođe se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme usled priliva tople vazdušne mase sa severa Afrike, što će doprineti novom toplotnom talasu u južnoj Evropi. N1 Info Novi magazin

U Novom Sadu sutra se očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa najnižom temperaturom od 19 i najvišom oko 38 stepeni, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Radio 021

Za severni Jadran izdat je crveni meteoalarm zbog izuzetno visokih temperatura do 39 stepeni, dok je za ostatak Hrvatske na snazi narandžasti meteoalarm. Stanovnicima se savetuje oprez, izbegavanje sunca i redovna hidratacija. Vetar na severnom Jadranu biće slab do umeren iz pravca bure, koji će tokom večeri pojačati, dok će u Dalmaciji vetrovi biti jugozapadni i severozapadni, donoseći osveženje. Alo Kurir

Drugog dana vikenda u Srbiji se očekuje porast temperatura za stepen do dva, sa najvišim dnevnim vrednostima od 35 do 40 stepeni. U Beogradu će najtopliji deo dana doneti do 38 stepeni, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. RTS

U nedelju se očekuje još toplije vreme sa maksimalnim temperaturama od 36 do 39 stepeni i minimalnim od 14 do 23 stepena. Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni, a uveče će biti vedro i toplo. U ponedeljak se očekuje sunčano vreme sa nešto nižim temperaturama i vetrom severnog i severoistočnog pravca. Ozon press

