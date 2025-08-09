Hitno upozorenje za ceo region! Balkan pregoreva: Crveni meteoalarm i temperature koje mogu da ubiju!

Izuzetno opasno vreme stiže na Balkan – crveni meteoalarm izdat za severni Jadran zbog visokih temperatura do 39 stepeni. Stanovnicima savetujemo oprez, izbegavanje sunca i redovnu hidrataciju kako bi se sprečili toplotni udari.

Na severnom delu Jadranskog mora očekuje se slab do umeren vetar iz pravca bure, koji će tokom večeri dobiti na jačini. U Dalmaciji će tokom sredine dana i popodneva vetrovi promenljivog pravca, jugozapadni i severozapadni, doneti osveženje. Jutarnje temperature biće u rasponu od 14 do 19 stepeni, dok će na primorju iznositi između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Maksimalne dnevne vrednosti temperature kretaće se između 32 i 37 stepeni, dok se u unutrašnjosti Dalmacije