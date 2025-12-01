Fotoreporter kome je otet telefon blizu biračkog mesta: „U Negotinu sam video osobe koje su ranije zastrašivale ljude na protestima, među njima i Vlada Mandić“

Danas pre 7 sati  |  N1
Fotoreporter kome je otet telefon blizu biračkog mesta: „U Negotinu sam video osobe koje su ranije zastrašivale ljude na…

U blizini jednog biračkog mesta u Negotinu dogodio se incident kada je nepoznata osoba otela telefon fotoreporteru Gavrilu Andriću, dok je fotografisao bajkere, nakon čega je došlo do sukoba studenata i pristalica SNS.

Andrić je za N1 rekao da je u toj grupi video poznata lica koja su na nekim prethodnim protestima dolazili da zastrašuju ljude, a među kojima i funkcionera Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Mandića. „Imali smo situaciju da smo ispred biračkog mesta konstatovali sa grupom građana da imamo dva vozila sa duplim biračkim spiskovima. Jedno vozilo se sklonilo, a drugo nije. Pozvana je policija koja jako dugo nije došla, čak i neke patrole su prolazile i bile
