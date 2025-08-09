Uklanjanje i uništenje avio-bombe iz Drugog svetskog rata u Beogradu i Deliblatskoj peščari

Naslovi.ai pre 29 minuta

Avio-bomba britanske proizvodnje uspešno uklonjena sa gradilišta Beograda na vodi i uništena u Deliblatskoj peščari, uz angažman MUP-a i Sektora za vanredne situacije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) organizovalo je uklanjanje avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, pronađene na gradilištu "Beograda na vodi" u Ulici Nikolaja Kravcova. Evakuacija stanovnika i uklanjanje vozila sprovedeni su ujutru pre početka akcije u 7 časova.

Avio-bomba, teška oko 500 kilograma sa više od 200 kilograma eksploziva, bezbedno je uklonjena i transportovana ka Deliblatskoj peščari gde je potom i uništena. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pratio je akciju i istakao značaj ove operacije.

U Deliblatskoj peščari, u ataru sela Gaj, pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a bezbedno i efikasno su uništili bombu. Akciji su prisustvovali i pripadnici policijskih uprava i vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Istovremeno, MUP je u Novom Sadu zaplenio 60 kilograma marihuane i uhapsio državljanina Crne Gore zbog sumnje u neovlašćenu proizvodnju i promet droge. Ova akcija sprovedena je od strane novosadske kriminalističke policije i potvrđena je izjavama ministra Ivice Dačića.