Uklanjanje i uništenje avio-bombe iz Drugog svetskog rata u Beogradu i Deliblatskoj peščari

Naslovi.ai pre 29 minuta
Uklanjanje i uništenje avio-bombe iz Drugog svetskog rata u Beogradu i Deliblatskoj peščari

Avio-bomba britanske proizvodnje uspešno uklonjena sa gradilišta Beograda na vodi i uništena u Deliblatskoj peščari, uz angažman MUP-a i Sektora za vanredne situacije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) organizovalo je uklanjanje avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, pronađene na gradilištu "Beograda na vodi" u Ulici Nikolaja Kravcova. Evakuacija stanovnika i uklanjanje vozila sprovedeni su ujutru pre početka akcije u 7 časova. Danas Telegraf N1 Info

Avio-bomba, teška oko 500 kilograma sa više od 200 kilograma eksploziva, bezbedno je uklonjena i transportovana ka Deliblatskoj peščari gde je potom i uništena. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pratio je akciju i istakao značaj ove operacije. Nedeljnik Insajder BBC News Blic Vreme RINA RINA

U Deliblatskoj peščari, u ataru sela Gaj, pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a bezbedno i efikasno su uništili bombu. Akciji su prisustvovali i pripadnici policijskih uprava i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Telegraf Dnevnik Nedeljnik Kurir Insajder Danas Beta Radio 021 N1 Info RINA Slobodna Evropa

Istovremeno, MUP je u Novom Sadu zaplenio 60 kilograma marihuane i uhapsio državljanina Crne Gore zbog sumnje u neovlašćenu proizvodnju i promet droge. Ova akcija sprovedena je od strane novosadske kriminalističke policije i potvrđena je izjavama ministra Ivice Dačića. RTV Kurir N1 Info Insajder Mondo RTS

Povezane vesti »

Uništena bomba iz Drugog svetskog rata pronađena u Beogradu na vodi

Uništena bomba iz Drugog svetskog rata pronađena u Beogradu na vodi

Vreme pre 28 minuta
Avio-bomba od pola tone uništena u Deliblatskoj peščari: Pronadjena na gradilištu "Beograda na vodi"

Avio-bomba od pola tone uništena u Deliblatskoj peščari: Pronadjena na gradilištu "Beograda na vodi"

RINA pre 34 minuta
Uništena bomba iz Drugog svetskog rata pronađena u Beogradu

Uništena bomba iz Drugog svetskog rata pronađena u Beogradu

Slobodna Evropa pre 39 minuta
Avio-bomba od pola tone uništena u Deliblatskoj peščari: Pronadjena na gradilištu "Beograda na vodi" (FOTO)(VIDEO)

Avio-bomba od pola tone uništena u Deliblatskoj peščari: Pronadjena na gradilištu "Beograda na vodi" (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 24 minuta
Gradjani Beograda mogu da odahnu, avio-bomba iz Drugog svetskog rata bezbedno uklonjena – sledi uništenje u Deliblatskoj…

Gradjani Beograda mogu da odahnu, avio-bomba iz Drugog svetskog rata bezbedno uklonjena – sledi uništenje u Deliblatskoj peščari (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 9 minuta
Zagrmelo u Deliblatskoj peščari: Ovako je uništena bomba pronađena u "Beogradu na vodi" (Video)

Zagrmelo u Deliblatskoj peščari: Ovako je uništena bomba pronađena u "Beogradu na vodi" (Video)

Mondo pre 14 minuta
Zaplenjeno 60 kilograma marihuane u Novom Sadu, uhapšen državljanin Crne Gore

Zaplenjeno 60 kilograma marihuane u Novom Sadu, uhapšen državljanin Crne Gore

RTS pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPBeograd na vodi

Društvo, najnovije vesti »

Pojačan saobraćaj i visoke temperature u Srbiji tokom vikenda

Pojačan saobraćaj i visoke temperature u Srbiji tokom vikenda

Naslovi.ai pre 39 minuta
U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme uz upozorenja na visoke temperature

U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme uz upozorenja na visoke temperature

Naslovi.ai pre 40 minuta
Uklanjanje i uništenje avio-bombe iz Drugog svetskog rata u Beogradu i Deliblatskoj peščari

Uklanjanje i uništenje avio-bombe iz Drugog svetskog rata u Beogradu i Deliblatskoj peščari

Naslovi.ai pre 29 minuta
Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

Beta pre 4 minuta
Rokvić (NPS): Dok EU štiti slobodu medija, u Srbiji novinari taoci režima

Rokvić (NPS): Dok EU štiti slobodu medija, u Srbiji novinari taoci režima

Beta pre 39 minuta