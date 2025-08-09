Jokić blista protiv Grčke, nestvarna igra najboljeg košarkaša sveta

Nova pre 28 minuta  |  Autor: Strahinja Nikolić
Jokić blista protiv Grčke, nestvarna igra najboljeg košarkaša sveta

Košarkaška reprezentacija Srbije od 19.30 igra prvi pripremni meč koji će biti otvoren za javnost, a rival je ekipa Grčke na turniru koji će biti odigran na Kipru.

Pored toga, dan kasnije od 16 časova „orlove“ očekuje duel sa Kiprom. Srbija je prethodno pobedila Bosnu i Hercegovinu i Poljsku iza „zatvorenih vrata“. Izveo je Pešić Jokića kako bi odmorio, ali ni to nije dalo Grcima prostora da dođu do makar pretnje - jednostavno, podigli su "orlovi" nivo igre u odbrani, diktiraju dešavanja na parketu i idu ka pobedi. A post shared by Košarkaški savez Srbije (@kssrbije) Igraju više nego dobro "orlovi" u napadu, uspešno odbijaju
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Nadmoć Jokića na Kipru, Srbija sigurna protiv Grčke

Nadmoć Jokića na Kipru, Srbija sigurna protiv Grčke

RTS pre 3 minuta
Jokić pokidao grke! Srbija na krilima Nikole pobedila "helene"! Odbrana je ključ, a "orlovi" su na Kipru pokazali samo delić…

Jokić pokidao grke! Srbija na krilima Nikole pobedila "helene"! Odbrana je ključ, a "orlovi" su na Kipru pokazali samo delić onoga što mogu!

Kurir pre 3 minuta
Prenos, Srbija - grčka: Kakav meč u Limasolu, Jokić je neverovatan

Prenos, Srbija - grčka: Kakav meč u Limasolu, Jokić je neverovatan

Večernje novosti pre 28 minuta
Kiprani pred duel sa Srbijom pretrpeli težak poraz

Kiprani pred duel sa Srbijom pretrpeli težak poraz

RTS pre 53 minuta
Izrael ubedljiv protiv Kipra

Izrael ubedljiv protiv Kipra

Sportski žurnal pre 33 minuta
Kipar deklasiran pred susret sa Srbijom: Izrael ih razbio sa 40 razlike

Kipar deklasiran pred susret sa Srbijom: Izrael ih razbio sa 40 razlike

Kurir pre 2 sata
Izrael razbio domaćina: Deni Avdija i saigrači ubedljivi protiv Kipra

Izrael razbio domaćina: Deni Avdija i saigrači ubedljivi protiv Kipra

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaKiparGrčkaPoljska

Sport, najnovije vesti »

Švjontek i Kostjuk u trećem kolu turnira u Sinsinatiju

Švjontek i Kostjuk u trećem kolu turnira u Sinsinatiju

Danas pre 58 minuta
Istraga o incidentu navijača Birmingema koji je navodno želeo da udari fudbalera Ipsviča

Istraga o incidentu navijača Birmingema koji je navodno želeo da udari fudbalera Ipsviča

Danas pre 2 sata
Prva pobeda Radnika, Čukarički stao u Surdulici

Prva pobeda Radnika, Čukarički stao u Surdulici

Sportski žurnal pre 3 minuta
Smiljanić iz Mladog radnika put Kosjerića

Smiljanić iz Mladog radnika put Kosjerića

Sportski žurnal pre 13 minuta
Navijači sprečili dovođenje Izraelca - Predsednik bundesligaša: Apsurdne optužbe o antisemitizmu

Navijači sprečili dovođenje Izraelca - Predsednik bundesligaša: Apsurdne optužbe o antisemitizmu

Sportski žurnal pre 13 minuta