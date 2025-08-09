Goblinima otkazan i nastup na zaječarskoj Gitarijadi

Goblini su objavili da im je otkazan nastup u Zaječaru.

Početkom juna bilo je najavljeno da će Goblini nastupiti na 58. zaječarskoj Gitarijadi. Međutim, krajem jula, mediji su preneli izjavu gradonačelnika Zaječara da će hedlajneri biti poznati tek nakon sednice organizacionog odbora, te da su dogovori, za sada, postignuti samo sa Ribljom čorbom i Whitesnake Experience By The Members Of Whitesnake, preneo je Glas Zaječara. Podsetimo, Goblinima je prethodno otkazan nastup na Danima piva u Zrenjaninu. Grupa je tada